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МЗС України вимагає допустити консула до Кольченка

НовиниПолітика    31.05.2018 - 15:28
Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)
Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)

Також відомство вимагає від РФ звільнити політв'язня

Міністерство закордонних справ України (МЗС) вимагає від Російської Федерації негайно допустити українського консула до Олександра Кольченка, якого незаконно утримують у Росії, і вимагає його звільнення. Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца у своєму Twitter.

"О. Кольченко оголосив голодування. Вимагаємо від РФ невідкладно допустити укр консула. Вимагаємо звільнення Кольченка", - написала Беца.

За словами Беци, за чотири роки РФ не допустила українських консулів до Сенцова та Кольченка. МЗС закликає партнерів України посилити тиск на РФ.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що незаконно засуджений у Росії у справі "кримських терористів" українець Олександр Кольченко сьогодні, 31 травня, оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.

Як відомо, засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Сенцов сказав, що буде голодувати навіть до фатального кінця.

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Теги публікації: МЗС, Александр Кольченко, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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