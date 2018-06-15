МИД Украины требует от РФ немедленно освободить Балуха

В ведомстве требуют допустить врачей к политзаключенному

Министерство иностранных дел (МИД) Украины требует от России немедленно допустить врачей к политзаключенному Владимиру Балуху и освободить его. Об этом в Twitter сообщает пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Требуем допустить к политзаключенному В. Балуху украинских или международных врачей. Требуем от РФ его немедленного освобождения", - написала Беца.

Требуем допустить к политзаключенным'узницы В.Балуха укр или международных врачей. Требуем от РФ его немедленного освобождения pic.twitter.com/Xv0oR0hLTJ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 июня 2018 г.

Беца сообщила, что он находится в критическом состоянии.

Чи є межа російському цинізму? Політв'язень В.Балух в критичному стані. Час пішов на дні. В цей час окупант незаконно продовжує його арешт — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 червня 2018 р.

Напомним, Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной якобы указано хранения боеприпасов и тротиловых шашек.

Политзаключенный продолжает бессрочную голодовку из-за несогласия с судебными обвинениями, которые называет сфальсифицированными.

Сегодня, 15 июня, Балуху стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую помощь и объявили перерыв.