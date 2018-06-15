МЗС України вимагає від РФ негайно звільнити Балуха

У відомстві вимагають допустити лікарів до політв'язня

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вимагає від Росії негайно допустити лікарів до політв'язня Володимира Балуха та звільнити його. Про це у Twitter повідомляє речниця МЗС України Мар'яна Беца.

"Вимагаємо допустити до політв'язня В. Балуха українських або міжнародних лікарів. Вимагаємо від РФ його негайного звільнення", - написала Беца.

Вимагаємо допустити до політв'язня В.Балуха укр або міжнародних лікарів. Вимагаємо від РФ його негайного звільнення pic.twitter.com/Xv0oR0hLTJ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 червня 2018 р.

Беца повідомила, що він перебуває у критичному стані.

Чи є межа російському цинізму? Політв'язень В.Балух в критичному стані. Час пішов на дні. В цей час окупант незаконно продовжує його арешт — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною нібито зазначено зберігання боєприпасів і тротилових шашок.

Політв'язень продовжує безстрокове голодування через незгоду з судовими обвинуваченнями, які називає сфальсифікованими.

Сьогодні, 15 червня, Балуху стало погано під час судового засідання, йому викликали швидку допомогу і оголосили перерву.