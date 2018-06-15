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МЗС України вимагає від РФ негайно звільнити Балуха

НовиниПолітика    15.06.2018 - 16:21
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

У відомстві вимагають допустити лікарів до політв'язня

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вимагає від Росії негайно допустити лікарів до політв'язня Володимира Балуха та звільнити його. Про це у Twitter повідомляє речниця МЗС України Мар'яна Беца.

"Вимагаємо допустити до політв'язня В. Балуха українських або міжнародних лікарів. Вимагаємо від РФ його негайного звільнення", - написала Беца.

Беца повідомила, що він перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною нібито зазначено зберігання боєприпасів і тротилових шашок.

Політв'язень продовжує безстрокове голодування через незгоду з судовими обвинуваченнями, які називає сфальсифікованими.

Сьогодні, 15 червня, Балуху стало погано під час судового засідання, йому викликали швидку допомогу і оголосили перерву.

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Теги публікації: МЗС, Крим, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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