В МЗС України повідомили про значне погіршення здоров'я політв'язня Балуха

МЗС закликає Росію негайно звільнити Балуха

Здоров'я українського активіста Володимира Балуха, якого арештовано на території окупованого Криму підконтрольним Росією судом, значно погіршилось. Про це у Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Мар'яна Беца.

"Значно погіршилось здоров'я Володимира Балуха в окупованому Криму, який голодує з 19 березня. Вимагаємо звільнення Балуха, незаконно засудженого за прапор України", - написала Беца.

Значно погіршилось здоров'я В.Балуха в окуп Криму,який голодує з 19.03. Вимагаємо звільнення Балуха, незаконно засудженого за прапор України — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 1, 2018

Нагадаємо, раніше в МЗС повідомляли,що Україна посилить тиск на Російську Федерацію для звільнення політв'язня Володимира Балуха, який утримується в окупованому Криму в СІЗО Сімферополя.

Нещодавно в Європейському союзі закликали негайно звільнити всіх українських громадян, незаконно затриманих в окупованому Криму і на території Росії. Зокрема, йдеться про Балуха та українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Москві.

Зазначимо, політв'язень продовжує безстрокове голодування, стан його здоров'я погіршується. Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною зазначено нібито зберігання боєприпасів і тротилових шашок.