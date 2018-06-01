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Інтерв'ю

В МЗС України повідомили про значне погіршення здоров'я політв'язня Балуха

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 17:31
Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)
Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

МЗС закликає Росію негайно звільнити Балуха

Здоров'я українського активіста Володимира Балуха, якого арештовано на території окупованого Криму підконтрольним Росією судом, значно погіршилось. Про це у Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Мар'яна Беца.

"Значно погіршилось здоров'я Володимира Балуха в окупованому Криму, який голодує з 19 березня. Вимагаємо звільнення Балуха, незаконно засудженого за прапор України", - написала Беца.

Нагадаємо, раніше в МЗС повідомляли,що Україна посилить тиск на Російську Федерацію для звільнення політв'язня Володимира Балуха, який утримується в окупованому Криму в СІЗО Сімферополя.

Нещодавно в Європейському союзі закликали негайно звільнити всіх українських громадян, незаконно затриманих в окупованому Криму і на території Росії. Зокрема, йдеться про Балуха та українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Москві.

Зазначимо, політв'язень продовжує безстрокове голодування, стан його здоров'я погіршується. Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною зазначено нібито зберігання боєприпасів і тротилових шашок. 

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Теги публікації: политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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