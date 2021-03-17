МИД Украины о собрании в ООН по Крыму: Россия вновь дискредитировала себя

Россия устроила собрание в ООН по Крыму, чтобы рассказать искаженные факты о ситуации на полуострове. И этим вновь дискредитировала себя.

Об этом сказано в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

В релизе МИД рассказал о собрании в ООН, организованном постпредом России в организации. Оно было посвящено Крыму.

"Итоги обсуждения в очередной раз показали продолжающуюся изолированность России, единство большинства членов Совбеза ООН по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, осуждение временной оккупации Крыма, нарушений прав человека, совершаемых оккупационной администрацией на полуострове", - сказано в заявлении МИД.

В Министерстве добавили, что "созвав пропагандистской мероприятие, Россия в очередной раз дискредитировала сама себя".