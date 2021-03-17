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МЗС України про збори в ООН щодо Криму: Росія знову дискредитувала себе

Автор: Роман Тверденко

Росія влаштувала збори в ООН з Криму, щоб розповісти спотворені факти про ситуацію на півострові. І цим знову дискредитувала себе.

Про це сказано в коментарі пресс-служби Міністерства закордонних справ України.

В релізі МЗС розповів про нараду в ООН, організованому постпредом Росії в організації. Воно було присвячене Криму.

"Підсумки обговорення в черговий раз показали триваючу ізольованість Росії, єдність більшості членів Радбезу ООН щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, засудження тимчасової окупації Криму, порушень прав людини, що здійснюються окупаційною адміністрацією на півострові", - сказано в заяві МЗС

У Міністерстві додали, що "скликавши пропагандистської захід, Росія в черговий раз сама себе дискредитувала".

Раніше Міністерство закордонних справ України відреагувало на виклик тимчасово повіреного Василя Покотила в російський МЗС на тлі скандалу з плакатами російських дипломатів. Київ залишається прихильним Віденської конвенції в частині безпеки іноземного дипкорпусу.

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