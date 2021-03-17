МИД отреагировал на вызов поверенного в РФ и напомнил о нападении в Петербурге
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на вызов временно поверенного Василия Покотило в российский МИД на фоне скандала с плакатами российских дипломатов. Киев остается приверженным Венской конвенции в части безопасности иностранного дипкорпуса.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, в контексте этой ситуации украинская сторона хочет напомнить России о пренебрежении безопасностью украинских дипломатических учреждений.
"Напомню, что 19 февраля на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было совершено нападение, нанесено ему несколько ножевых ранений. В установленном порядке МИД проинформирует украинские компетентные органы о российской ноте", - добавил Николенко.
Напомним, сегодня временно поверенного в делах Украины в России вызвали в российский МИД, чтобы выразить протест против расклеивания в Киеве фото российских дипломатов с "оскорбительными надписями".
Накануне к годовщине "референдума" в Крыму в столице Украины появились плакаты с фото сотрудников российской дипломатической миссии, на которых они якобы признают Крым украинским.
В феврале в Санкт-Петербурге россиянин напал с ножом на украинского пограничника в генеральном консульстве Украины. Мужчина без видимых причин набросился на пострадавшего, как только ему открыли двери в консульство, и нанес два удара ножом. Ранения оказались не смертельными, нападавшего арестовали.