МИД отреагировал на вызов поверенного в РФ и напомнил о нападении в Петербурге

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на вызов временно поверенного Василия Покотило в российский МИД на фоне скандала с плакатами российских дипломатов. Киев остается приверженным Венской конвенции в части безопасности иностранного дипкорпуса.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, в контексте этой ситуации украинская сторона хочет напомнить России о пренебрежении безопасностью украинских дипломатических учреждений.

"Напомню, что 19 февраля на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было совершено нападение, нанесено ему несколько ножевых ранений. В установленном порядке МИД проинформирует украинские компетентные органы о российской ноте", - добавил Николенко.

Напомним, сегодня временно поверенного в делах Украины в России вызвали в российский МИД, чтобы выразить протест против расклеивания в Киеве фото российских дипломатов с "оскорбительными надписями".