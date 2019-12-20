В МИД отреагировали на заявление Путина о "русских землях"

Министерство иностранных дел Украины ответит на высказывания президента России Владимира Путина об украинских землях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, речь идет о заявлении Путина, что юго-восточная Украина является якобы "исконно русской территорией".

"Мы однозначно осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Это заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем и никакой нарратив Путина, никакие его выдумки не будут работать на нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях",- заявил Боднар.

Напомним, вчера на пресс-конференции Путин заявил, что "исконно русские территории" при создании СССР были переданы Украине. В частности, он заявил, что все "Причерноморье, западные земли были переданы Украине "со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине, потому что Украина была сельской территорией".

Путин назвал такое решение "странным" и добавил, что "теперь мы с этим разбираемся".

Также российский лидер сказал, что встреча в нормадском формате в апреле 2020 состоится, "если будут позитивные изменения". При этом, он отметил, что некие позитивные изменения есть, в частности продлен закон об особом статусе Донбасса.