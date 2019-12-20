У МЗС відреагували на заяву Путіна про "російські землі"

Міністерство закордонних справ України відповість на висловлювання президента Росії Володимира Путіна про українських землях. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, що мова йде про заяву Путіна, що південно-східна Україна є нібито "споконвічно російською територією".

"Ми однозначно засуджуємо будь-які спроби Російської Федерації зазіхати на територіальну цілісність України. Цю заяву буде сьогодні. Ми однозначно засуджуємо і ніякої наратив Путіна, ніякі його вигадки не будуть працювати на нас. Більше того, давайте звернемося до історії, хто кому належав? Коли свого часу Москва була підпорядкована Києву. Так що давайте говорити про коріння, а не про наслідки",- заявив Боднар.

Нагадаємо, вчора на прес-конференції Путін заявив, що "споконвічно російські території" при створенні СРСР були передані Україні. Зокрема, він заявив, що всі "Причорномор'я, західні землі були передані Україні "з дивним формулюванням для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні, тому що Україна була сільською територією".

Путін назвав таке рішення "дивним" і додав, що "тепер ми з цим розбираємося".

Також російський лідер сказав, що зустріч в нормадском форматі в квітні 2020 відбудеться "якщо будуть позитивні зміни". При цьому, він зазначив, що якісь позитивні зміни є, зокрема продовжено закон про особливий статус Донбасу.