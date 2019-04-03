ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД Украины работает над освобождением захваченных пиратами моряков

Новости » Общество    03.04.2019 - 16:13
МИД Украины работает над освобождением захваченных пиратами моряков
Фото: судно, на которое напали пираты (ShipSpotting.com)

Детали этого дела не комментируют

Министерство иностранных дел (МИД) Украины предпринимает меры по вопросу захвата украинских моряков нигерийскими пиратами. Об этом РБК-Украина сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он отмечает, что публичные комментарии по этому вопросу могут помешать эффективному решению проблемы.

"МИД принимает меры в указанной чрезвычайной ситуации согласно определенных полномочий. В то же время, публичные комментарии по делу на этом этапе не способствуют быстрому решению проблемы. Они были бы более эффективными после ее решения",- сообщил Кирилич

РБК-Украина писало, что на судно в Камеруне напали нигерийские пираты, украинских моряков захватили в плен. Нападение произошло 30 марта 2019 года. Группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза CONTSHIP OAK (IMO 9373917, LBR), что стоит на якоре у Дуала (Камерун, пролив Бонни, Гвинейский залив), забрала все ценные вещи, взяла в заложники четырех членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении.

Отметим, у берегов Нигерии пираты периодически захватывают в плен моряков, среди которых часто оказываются украинцы. В частности, пираты захватили 27 октября 2018 года судно Pomerania Sky, на борту которого был украинец.

Адвокат рассказал о состоянии здоровья моряка Сороки В РФ провели первые психиатрические экспертизы украинским морякам
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Новости Украины МИД Украиныморякипираты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь