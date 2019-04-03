МИД Украины работает над освобождением захваченных пиратами моряков

Фото: судно, на которое напали пираты (ShipSpotting.com)

Детали этого дела не комментируют

Министерство иностранных дел (МИД) Украины предпринимает меры по вопросу захвата украинских моряков нигерийскими пиратами. Об этом РБК-Украина сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он отмечает, что публичные комментарии по этому вопросу могут помешать эффективному решению проблемы.

"МИД принимает меры в указанной чрезвычайной ситуации согласно определенных полномочий. В то же время, публичные комментарии по делу на этом этапе не способствуют быстрому решению проблемы. Они были бы более эффективными после ее решения",- сообщил Кирилич

РБК-Украина писало, что на судно в Камеруне напали нигерийские пираты, украинских моряков захватили в плен. Нападение произошло 30 марта 2019 года. Группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза CONTSHIP OAK (IMO 9373917, LBR), что стоит на якоре у Дуала (Камерун, пролив Бонни, Гвинейский залив), забрала все ценные вещи, взяла в заложники четырех членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении.

Отметим, у берегов Нигерии пираты периодически захватывают в плен моряков, среди которых часто оказываются украинцы. В частности, пираты захватили 27 октября 2018 года судно Pomerania Sky, на борту которого был украинец.