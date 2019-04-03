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МЗС України працює над звільненням захоплених піратами моряків

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 16:13
МЗС України працює над звільненням захоплених піратами моряків
Фото: судно, на яке напали пірати (ShipSpotting.com)

Деталі цієї справи не коментують

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вживає заходів щодо питання захоплення українських моряків нігерійськими піратами. Про це РБК-Україна повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Він наголошує, що публічні коментарі щодо цього питання можуть зашкодити ефективному вирішенню проблеми. 

"МЗС вживає заходів у зазначеній надзвичайній ситуації відповідно до визначених повноважень. Водночас, публічні коментарі у справі на цьому етапі не сприяють швидкому вирішенню проблеми. Вони були б ефективнішими після її вирішення",- повідомив Кирилич

РБК-Україна писало, що на судно у Камеруні напали нігерійські пірати, українських моряків захопили у полон. Напад відбувся 30 березня 2019 року. Група озброєних нігерійських піратів проникла на борт контейнеровоза CONTSHIP OAK (IMO 9373917, LBR), що стоїть на якорі біля Дуала (Камерун, протока Бонні, Гвінейська затока), забрала всі цінні речі, взяла в заручники чотирьох членів екіпажу й відвезла їх у невідомому напрямку.

Зазначимо, біля берегів Нігерії пірати періодично захоплюють у полон моряків, серед яких часто опиняються українці. Зокрема, пірати захопили 27 жовтня 2018 року судно Pomerania Sky, на борту якого був українець.

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