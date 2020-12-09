Украина просит иностранцев не участвовать в приватизации крымской "Массандры"

Винодельческое предприятие "Массандра" готовят к продаже в оккупированном Россией Крыму. Украинское министерство иностранных дел выразил протест по этому поводу и призвал международное сообщество не участвовать в этом процессе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой "приватизацией" Государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра", который принадлежит к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что российская сторона в очередной раз нарушает нормы международного гуманитарного права, которое не допускает национализацию или последующую "приватизацию" имущества государством-оккупантом. Таким образом, любое подобное отчуждение имущества является преступлением.

Также указано, что украинские правоохранители расследуют незаконную национализацию концерна "Массандра" оккупационными властями.

15 мая 2017 года в отношении экспроприированного российской оккупационной администрацией предприятия "Массандра" указом президента Украины введены санкции. Их действие продлено до июня 2021 года.

МИД Украины призывает международное сообщество не участвовать в так называемой "приватизации" и воздерживаться от любых форм сотрудничества с концерном до того, как он будет возвращен в управление правительства Украины.

Напомним, известное архитектурное бюро Австрии Coop Himmelblau участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе. Украина серьезно изучает вопрос введения санкций.

РБК-Украина писало, что Украина поддерживает введение нового санкционного механизма Европейского союза за нарушение прав человека и рассчитывает, что этот механизм поможет наказать виновных в таких нарушениях в оккупированном Россией Крыму.