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Австрийцы помогают строить оперный театр в Севастополе, Украина готовится ввести санкции

Вторник 01 декабря 2020 01:44
Австрийцы помогают строить оперный театр в Севастополе, Украина готовится ввести санкции
Фото: Александр Щерба (facebook.com/o.scherba)
Автор: Инна Собора

Австрийское архитектурное бюро “Coop Himmelblau” принимает участие в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе. Украина серьезно изучает вопрос введения санкций.

Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

Дипломат отметил, что лично обратился к директору бюро Вольфу Приксу и попытался убедить его прекратить участие в строительстве оперного театра.

“В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам. На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро", - сказал посол.

Он добавил, что Украине поинформирует своих партнеров во всем мире об инциденте.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры планируют продлить экономические санкции против России еще на пол года.

Как писало РБК-Украина, 10 ноября Министерство иностранных дел Украины объявило о введении санкций против Никарагуа за назначение "почетного консула" в оккупированном Россией Крыму.

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