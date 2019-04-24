В МИД Украины прокомментировали намерение Nord Stream 2 судиться с Евросоюзом

Фото: Елена Зеркаль (mfa.gov.ua)

В МИД назвали парадоксом намерение Nord Stream 2 обратиться в международный арбитраж для защиты "Северного потока-2"

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали письмо главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига к главе Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с требованием сделать исключение "Северному потоку-2" в Газовой директиве ЕС. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала в Facebook.

В МИД Украины считают парадоксом угрозы компании-строителя "Северного потока-2" судиться с Евросоюзом из-за изменения в газовой директиве на фоне игнорирования решения Стокгольмского арбитража относительно долга перед Украиной.

"Компания "Северный поток-2 "судится с ЕС через изменения в Газовой директиве, поскольку директива вредит "инвестициям" в построении газопровода... Парадокс. Ибо правосудием апеллирует тот, кто его игнорирует. Владелец "Северного потока-2" - "Газпром" - упрямо требует от нас простить и забыть про их долг по Стокгольмскому арбитражу", - написала Зеркаль.

Отметим, по ее словам, Nord Stream 2 AG подтвердила своим иском, что после изменения Газовой директивы не может завершить строительство газопровода без реорганизации в соответствии с правом ЕС.

В этом контексте Зеркаль напомнила, что именно поэтому украинская сторона активно агитировала за распространение права ЕС на все маршруты транспортировки российского газа в Европу. По ее словам, "становится понятно, что украинская газотранспортная система является наиболее выгодным маршрутом транспортировки газа в ЕС".

Напомним, РБК-Украина писало, что глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг написал письмо к главе Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором он предупредил, что компания может обратиться в международный арбитраж для защиты "Северного потока-2".

15 апреля Европейский союз окончательно внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2".