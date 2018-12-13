Украина призывает мир усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных

Фото: МИД (РБК-Украина)

После ареста крымскотатарского активиста Бекирова МИД направило ноту протеста России и обратилось к международному сообществу

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить давление на Россию для освобождение всех политических заключенных Кремля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В частности, МИД обращает внимание на сегодняшний незаконный арест активиста Эдема Бекирова в оккупированном Крыму, которому "суд" в Симферополе назначил арест на два месяца. Украинское дипломатическое ведомство называет все обвинения по Бекирову сфабрикованными (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов, - ред.).

"Большое беспокойство вызывает тот факт, что Эдем Бекиров, который более 18 лет является инвалидом 1 группы и имеет ряд сопутствующих проблем со здоровьем, из-за которых он вынужден ежедневно принимать лекарства, за двое суток - от задержания до рассмотрения сфабрикованного дела, - не получил ни должной медицинской помощи, ни пищи или даже воды", - сообщили в МИД.

Отсутствие медицинской помощи Бекирову является нарушением прав человека. Арест на длительный срок без необходимых лекарств является прямой угрозой жизни задержанного.

"Воспринимаем этот арест как продолжение давления на крымскотатарское население Крыма, а также как очередной вызов мировому сообществу", - добавили в МИД.

В заявлении ведомство требует от РФ оказать медицинскую помощь Бекирову, немедленно прекратить преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан украины. Также МИД требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

"Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на страну-агрессора до полной деоккупации Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых Россией украинцев", - резюмировали в заявлении дипломатического ведомства.

Напомним, оккупационная власть в Крыму сегодня, 13 декабря, арестовала на два месяца крымского татарина Эдема Бекирова. Его задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря.