Україна закликає світ посилити тиск на РФ для звільнення політв'язнів

Фото: МЗС (РБК-Україна)

Після арешту кримськотатарського активіста Бекірова МЗС направило ноту протесту Росії та звернулось до міжнародної спільноти

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для звільнення всіх політичних в'язнів Кремля. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС.

Зокрема, МЗС звертає увагу на останній незаконний арешт активіста Едема Бекірова в окупованому Криму, якому "суд" у Сімферополі призначив арешт на два місяці. Українське дипломатичне відомство називає сфабрикованими всі звинувачення щодо Бекірова (зберігання й передача вибухових речовин і боєприпасів, - ред.).

"Велике занепокоєння викликає той факт, що Едем Бекіров, який більше 18 років є інвалідом 1 групи і має ряд супутніх проблем зі здоров’ям, через які він вимушений щоденно приймати ліки, за дві доби - від затримання до розгляду сфабрикованої справи, - не отримав ані належної медичної допомоги, ані їжі чи навіть води", - повідомили в МЗС.

Відсутність медичної допомоги Бекірову є порушенням прав людини. Арешт на тривалий термін без необхідних ліків є прямою загрозою життю затриманого.

"Сприймаємо цей арешт як продовження тиску на кримськотатарське населення Криму, а також як черговий виклик міжнародній спільноті", - додали в МЗС.

У заяві відомство вимагає від РФ надати медичну допомогу Бекірову, негайно припинити переслідування активістів і правозахисників на тимчасово окупованих територіях України, звільнити всіх незаконно утримуваних її громадян. Також МЗС вимагає відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

"Закликаємо міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на країну-агресора до повної деокупації Криму та звільнення усіх незаконно утримуваних Росією українців", - резюмували в заяві дипломатичного відомства.

Нагадаємо, окупаційна влада в Криму сьогодні, 13 грудня, заарештувала на два місяці кримського татарина Едема Бекірова. Його затримали при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня.