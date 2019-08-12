ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС України закликав українців не брати участь в акціях в Гонконзі

Новини » Політика    12.08.2019 - 21:40
МЗС України закликав українців не брати участь в акціях в Гонконзі
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

У відомстві дали рекомендації українцям щодо акцій протестів на території Гонконгу

Міністерство закордонних справ України закликало громадян України не брати участь в акціях протесту, які відбуваються в Гонконзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення департаменту консульської служби МЗС України Facebook.

Зазначимо, у відомстві дали рекомендації українцям щодо акцій протестів на території Гонконгу.

"В Спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг) КНР, загострилася ситуація, з-за масових акцій протесту, що призвело до скасування рейсів у Міжнародному аеропорту, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України враховувати склалися надзвичайні обставини, обмежити переміщення по території Гонконгу", - йдеться в повідомленні

Крім того, у зовнішньополітичному відомстві попросили уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зборах, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правила перебування іноземців в цьому Спеціальному адміністративному районі.

Крім того, у випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров'ю, а також у разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, громадянам України рекомендується невідкладно звертатися в посольство України в Китаї.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в неділю, 11 серпня, під час антиурядової акції протесту в Гонконзі, яка відновилася, сталися сутички між демонстрантами і поліцією. Додамо, що в суботу, 10 серпня, в Гонконзі почалися відразу кілька антиурядових акцій протесту. Попри заборону правоохоронців, демонстранти вийшли на мітинги відразу в двох районах і почали будувати барикади.

Зазначимо, що митинги почалися в Гонконзі три місяці тому, після того як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, був жорстко розігнаний поліцією. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних органів Китаю.

У Гонконгу знову сталися сутички під час протесту МЗС України висловило протест через візит Путіна в окупований Крим
Новини України ГонконгМЗС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся