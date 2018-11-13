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МИД Украины призвал прекратить ракетные обстрелы юга Израиля

Новости » Политика    13.11.2018 - 12:06
МИД Украины призвал прекратить ракетные обстрелы юга Израиля
Фото: глава МВД Украины Павел Климкин (РБК-Украина)

МИД осудил новую эскалацию вокруг сектора Газа

Министерство иностранных дел Украины призывает палестинскую сторону прекратить ракетные обстрелы юга Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз МИД.

В сообщении говорится, что Украина обеспокоена эскалацией ситуации в секторе Газа, которая связана с ракетными обстрелами юга Израиля, что может привести к новому масштабному противостоянию.

"Считаем неприемлемыми ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданскому населению. Они должны быть прекращены немедленно", - говорится в релизе МИД.

Также украинская сторона выражает сочувствие в связи с гибелью и ранениями израильских граждан в результате ракетных обстрелов с территории сектора Газа.

Напомним, ранее группировка ХАМАС пригрозила дальнейшими ракетными ударами по территории Израиля, если он продолжит применять авиацию в секторе Газа.

ООН призвала все стороны к максимальной сдержанности после ночных ракетных обстрелов со стороны сектора Газа по Израилю.

 

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