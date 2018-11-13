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МЗС України закликав припинити ракетні обстріли півдня Ізраїлю

Новини » Політика    13.11.2018 - 12:06
МЗС України закликав припинити ракетні обстріли півдня Ізраїлю
Фото: глава МВС України Павло Клімкін (РБК-Україна)

МЗС засудив нову ескалацію навколо сектора Газа

Міністерство закордонних справ України закликає палестинську сторону припинити ракетні обстріли півдня Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз МЗС.

У повідомленні говориться, що Україна стурбована ескалацією ситуації в секторі Газа, яка пов'язана з ракетними обстрілами півдня Ізраїлю, що може призвести до нового масштабного протистояння.

"Вважаємо неприйнятними ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку цивільному населенню. Вони повинні бути негайно припинені", - йдеться в релізі МЗС.

Також українська сторона висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю і пораненнями ізраїльських громадян в результаті ракетного обстрілу з території сектора Газа.

Нагадаємо, раніше угрупування ХАМАС пригрозило подальшими ракетними ударами по території Ізраїлю, якщо він продовжить застосовувати авіацію в секторі Газу.

ООН закликала всі сторони до максимальної стриманості після нічних ракетних обстрілів з боку сектора Газа по Ізраїлю.

 

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Новини України Сектор ГазаМЗСІзраїль
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