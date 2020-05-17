МИД Украины призвал мир к реакции на репрессии на оккупированных РФ территориях

Министерство иностранных дел призвало мировое сообщество к реакции на массовые репрессии на оккупированных Россией территориях Украины. Такое заявление было сделано ко Дню памяти жертв политических репрессий 17 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Так, в ведомстве призывают обратить внимание на системные репрессии на территориях оккупированного Донбасса и Крыма.

"В Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан содержатся по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами. Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса. Расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали здесь обычным явлением", - говорится в заявлении МИД.

Власти призывают международное сообщество и "весь демократический мир обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, которые уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению".

Напомним, ранее Верховная рада приняла проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной рады к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, политических репрессий против граждан Украины и об освобождении политических заключенных - граждан Украины".

Рада также призвала международное сообщество отказаться от всех видов военного сотрудничества с РФ.