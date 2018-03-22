МИД Украины приветствовал решение ОБСЕ продлить мандат СММ на Донбассе

В МИД призвали Россию обеспечить полный и постоянный доступ для наблюдателей СММ на оккупированных территориях

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины одобрительно восприняли решение Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничества Европы (ОБСЕ) продлить мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Донбассе. Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном в четверг, 22 марта.

"Поддержав указанное решение, государства-участники ОБСЕ продемонстрировали готовность и в дальнейшем поддерживать наше государство в противодействии агрессии со стороны Российской Федерации, которым были нарушены основополагающие нормы международного права и фундаментальные принципы ОБСЕ согласно Хельсинского заключительного Акта СБСЕ 1975 года", - говорится в заявлении.

МИД заявляет, что миссия играет важную роль в содействии мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мандат СММ распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно-признанных границ. В этой связи, делегация Украины в ОБСЕ в соответствующей інтерпретуючій заявлении подчеркнула необходимость осуществления миссией мониторинга ситуации, в частности в области прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополе", - указано в заявлении.

Также в МИД призвали Россию обеспечить полный и постоянный доступ для наблюдателей СММ на всех временно оккупированных территориях на Крымском полуострове и в Донецкой и Луганской областях Украины, включая временно неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы.

Напомним, Постоянный Совет ОБСЕ продлил на 12 месяцев до 31 марта 2019 года мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.