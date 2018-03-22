МЗС України привітало рішення ОБСЄ продовжити мандат СММ на Донбасі

В МЗС закликали Росію забезпечити повний та постійний доступ для спостерігачів СММ на окупованих територіях

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України схвально сприйняли рішення Постійної Ради Організації з безпеки і співробітництва Європи (ОБСЄ) продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії (СММ) на Донбасі. Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій у четвер, 22 березня.

"Підтримавши зазначене рішення, держави-учасниці ОБСЄ продемонстрували готовність і надалі підтримувати нашу державу у протидії агресії з боку Російської Федерації, якою було порушено основоположні норми міжнародного права та фундаментальні принципи ОБСЄ відповідно до Гельсінського заключного Акту НБСЄ 1975 року", - йдеться у заяві.

МЗС заявляє, що місія відіграє важливу роль у сприянні мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Мандат СММ розповсюджується на всю територію України у межах її міжнародно-визнаних кордонів. У цьому зв’язку, делегація України в ОБСЄ у відповідній інтерпретуючій заяві наголосила на необхідності здійснення місією моніторингу ситуації, зокрема у галузі прав людини, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі", - зазначено в заяві.

Також в МЗС закликали Росію забезпечити повний та постійний доступ для спостерігачів СММ на всіх тимчасово окупованих територіях на Кримському півострові та в Донецькій і Луганській областях України, включаючи тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону.

Нагадаємо, Постійна Рада ОБСЄ продовжила на 12 місяців до 31 березня 2019 року мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.