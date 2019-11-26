МИД Украины принял верительные грамоты от посла Канады

Новоназначенный посол Канады в Украине Лариса Галадза предоставила заместителю министра иностранных дел Украины Василию Боднару копии верительных грамот. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Как сообщается, во время встречи Галадза предоставила Боднару копии верительных грамот, а также стороны обсудили вопросы углубления партнерства между Канадой и Украиной, ситуацию с безопасностью из-за российской агрессии, гуманитарные и другие вопросы.

"Отдельное внимание было уделено ситуации с безопасностью в связи с российской агрессией, вопросам гуманитарной сферы, либерализации визового режима для граждан Украины, молодежных обменов, взаимодействия с украинской диаспорой, развития договорно-правовой базы двусторонних отношений", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Швеции, Швейцарии, Грузии и Мексики. Глава государства принял верительные грамоты во время встречи с послами 7 ноября.

В тот же день президент Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенного посла Европейского союза в Украине Матти Маасикаса. Также стороны выразили общее обязательство относительно широкого спектра реформ, которые направлены на улучшение уровня жизни украинцев.