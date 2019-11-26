МЗС України прийняло вірчі грамоти від посла Канади

Новопризначений посол Канади в Україні Лариса Ґаладза надала заступнику міністра закордонних справ України Василю Боднару копії вірчих грамот. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства закордонних справ України в Facebook.

Як повідомляється, під час зустрічі Ґаладза надала Боднару копії вірчих грамот, а також сторони обговорили питання поглиблення партнерства між Канадою та Україною, безпекову ситуацію через російську агресію, гуманітарні та інші питання.

"Окрема увага була приділена безпековій ситуації у зв’язку з російською агресією, питанням гуманітарної сфери, лібералізації візового режиму для громадян України, молодіжних обмінів, взаємодії з українською діаспорою, розвитку договірно-правової бази двосторонніх відносин", - йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Швеції, Швейцарії, Грузії та Мексики. Глава держави прийняв вірчі грамоти під час зустрічі з послами 7 листопада.

Того ж дня президент Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначеного посла Європейського союзу в Україні Матті Маасикаса. Також сторони висловили спільне зобов'язання щодо широкого спектру реформ, які спрямовані на покращення рівня життя українців.