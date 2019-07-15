МИД Украины предостерег Венгрию от вмешательства в выборы

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность последними действиями властями Венгрии, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ведомстве отмечается, что недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины Брензовичом в Будапеште, вызывает обеспокоенность украинской стороны.

Кроме того, Украина обеспокоена рядом визитов на Закарпатье официальных лиц Венгрии и их публичными заявлениями агитационного характера в поддержку Брензовича и других кандидатов на внеочередных выборах в Верховную раду.

Кроме того, МИД с удивлением узнал, что, несмотря на соответствующую рекомендацию украинской стороны, 15 июля на Закарпатье по дипломатическому паспорту с неофициальным визитом прибыл глава Администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш для участия в публичном мероприятии в Ужгородском районе.

"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины", - заявили в министерстве.

Министерство настоятельно рекомендует властям Венгрии до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок на Закарпатье и других мер, которые могут расцениваться как агитация.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины вызвало на беседу в офис ведомства посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто из-за недавних высказываний главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Торонто.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ожидает от президента Украины Владимира Зеленского решения языкового вопроса, который возник из-за "языкового" и "образовательного" законов.

Отметим, внеочередные выборы в Верховную раду состоятся уже в это воскресенье, 21 июля.