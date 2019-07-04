В МИД Украины вызвали посла Венгрии из-за заявлений Сийярто

Фото: Егор Божок и Иштван Ийдярто (mfa.gov.ua)

Сийярто в Канаде в очередной раз повторил свои слова о якобы "нарушении прав венгерского общества"

Министерство иностранных дел Украины вызвало на беседу в офис ведомства посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто из-за недавних высказываний венгерского главы МИД Петера Сийярто в Торонто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как сообщается, во время беседы врио министра привлек внимание к тому, что, несмотря на все усилия украинской стороны, направленные на решение вопросов, которые бросают тень на дружественный характер отношений между странами, венгерская сторона продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление.

"Егор Божок подчеркнул, что у украинской стороны вызвало удивление последние высказывания министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям", - говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ, Сийярто в Канаде в очередной раз повторил свои слова о якобы "нарушении прав венгерского общества" из-за принятого в Украине "Закона об образовании".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский Союз отказался от критики украинского закона об образовании в проекте заявления саммит Украина - ЕС, который запланирован в Киеве 8 июля. В частности, отмечается, послы стран-членов ЕС одобрили 13 июня соответствующее заявление и направили в Киев для дальнейших замечаний.

Кроме того, Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов заблокировала предложение России обсудить принятый Украиной "языковой закон". Против обсуждения украинского закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" проголосовали шесть стран: США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.