МИД Украины потребовал от РФ отменить незаконный приговор Грибу

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Северо-Кавказского окружного военного суда РФ от 22 марта об осуждении гражданина Украины Павла Гриба до шести лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям в принуждении к террористическим действиям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ведомства.

В заявлении говорится, что российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права - от грубого похищения 24 августа 2017 года Гриба в Гомеле (Республика Беларусь), непредоставления длительное время информации о месте его пребывания, незаконного содержания под стражей в Краснодаре и Ростове-на Дону, ограничений в оказании неотложной медицинской помощи - и до неправомерного приговора.

В МИД считают, что этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека - в том числе право на справедливый суд и право на жизнь. Вследствие полученных тяжелых заболеваний и тяжелого состояния Гриб может не выдержать этапирование и пребывание в негуманных условиях российской пенитенциарной системы.

Украина требует немедленно отменить незаконный приговор по делу Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину.

Кроме того, МИД призывал международное сообщество усилить давление на РФ с целью прекращения грубого нарушения прав человека и освобождения незаконно осужденного гражданина Украины.

Напомним, сегодня ростовский суд приговорил его к шести годам колонии якобы за призывы к теракту в Сочи. Украинец свои вину отрицает, приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Накануне Гриб выступил на суде с последним словом и пожелал украинским патриотам в плену с достоинством пройти испытания. В конце речи он выкрикнул "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!".

Добавим, Гриб после оглашения приговора объявил голодовку.