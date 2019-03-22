МЗС України вимагає від РФ скасувати незаконний вирок Грибу

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з неправомірним рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду РФ від 22 березня про засудження громадянина України Павла Гриба до шести років в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями в примусі до терористичних дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву відомства.

У заяві йдеться, що російська сторона грубо порушила норми і принципи міжнародного права - від брутального викрадення 24 серпня 2017 року Гриба в Гомелі (Республіка Білорусь), ненадання тривалий час інформації про місце його перебування, незаконного утримання під вартою в Краснодарі, Ростові-на Дону, обмежень у наданні невідкладної медичної допомоги - і до неправомірного вироку.

У МЗС вважають, що цим судовим рішенням російська сторона грубо порушує права людини - в тому числі право на справедливий суд і право на життя. Внаслідок отриманих важких захворювань і важкого стану Гриб може не витримати етапування і перебування в негуманних умовах російської пенітенціарної системи.

Україна вимагає негайно скасувати незаконний вирок у справі Гриба, надати постійний медичний супровід, забезпечити його звільнення і безперешкодне повернення в Україну.

Крім того, МЗС закликало міжнародне співтовариство посилити тиск на РФ з метою припинення грубого порушення прав людини та звільнення незаконно засудженого громадянина України.

Нагадаємо, сьогодні ростовський суд засудив його до шести років колонії нібито за заклики до теракту в Сочі. Українець свої провину заперечує, вирок може бути оскаржений протягом 10 днів.

Напередодні Гриб виступив на суді з останнім словом та побажав українським патріотам в полоні з гідністю пройти випробування. В кінці промови він вигукнув "Слава Україні!" і "Слава українській нації!".

Додамо, Гриб після оголошення вироку оголосив голодування.