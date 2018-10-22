МИД Украины поддержал намерение США выйти из ракетной сделки с Россией

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин прокомментировал возможный выход США из договора о РСМД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддерживает намерение США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Twitter.

В частности, Климкин отметил, что с пониманием относится к намерению США выйти из договора о РСМД. По его мнению, таким образом, Вашингтон посылает Москве сигнал о том, что не будет терпеть дальнейшее невыполнение обязательств российской стороной.

"Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной", - добавил Климкин.

Напомним, ранее Россия пригрозила США военными мерами в ответ на разрыв договора о РСМД. По словам чиновника российского МИД, РФ готова ответить военными мерами, если Вашингтон продолжит действовать "топорно и грубо".

"Тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В то же время в Берлине назвали губительным разрыв соглашения со стороны США.