МЗС України підтримав намір США вийти з ракетної угоди з Росією

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін прокоментував можливий вихід США з договору про РСМД

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримує намір США вийти з договору з Росією про ракети середньої і малої дальності (РСМД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його посаду в Twitter.

Зокрема, Клімкін зазначив, що з розумінням ставиться до наміру США вийти з договору про РСМД. На його думку, таким чином, Вашингтон посилає Москві сигнал про те, що не буде терпіти подальше невиконання зобов'язань російською стороною.

"Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною і ефективною", - додав Клімкін.

Нагадаємо, раніше Росія пригрозила США військовими заходами у відповідь на розрив договору про РСМД. За словами чиновника російського МЗС, РФ готова відповісти військовими заходами, якщо Вашингтон продовжить діяти "незграбно і грубо".

"Тоді нам нічого не залишиться, крім як вживати відповідні заходи, в тому числі військово-технічного характеру. Але не хотілося б до цього доводити", - заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

У той же час в Берліні назвали згубним розрив угоди з боку США.