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В ФРГ прокомментировали разрыв ядерной сделки между США и РФ

Новости » Политика    21.10.2018 - 17:54
Фото: Нильс Аннен (из открытых источников)
Фото: Нильс Аннен (из открытых источников)

В Берлине считают губительным разрыв соглашения Соединенными Штатами

Министр иностранных дел Германии Нильс Аннен прокоментировал решение Соединенных Штатов Америки (США) выйти из ядерного договора с РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Аннена в Twitter.

По словам министра, решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией является "губительным".

"Мы будем продолжать работать над ядерным разоружением. Россия также обязана придерживаться своих обязательств. Европа теперь должна предотвратить наращивание ракет среднего радиуса действия", - написал Аннен.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), потому что РФ нарушает его и не предоставляет отчет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США планируют выйти из договора по РСМД. Планы США по выходу из договора сообщит помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который приедет в Россию с визитом 21 октября.

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