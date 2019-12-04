МИД Украины планирует сделать демарши Казахстану из-за высказываний о Крыме

Министерство иностранных дел Украины планирует сделать демарши Казахстану из-за отрицаний казахского президента Касым-Жомарт Токаева аннексии украинского Крыма Россией. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В украинском МИД выразили глубокую обеспокоенность высказываниями Токаева, заявив, что слова президента противоречат принципам украинско-казахских отношений, а также международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014.

"Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - сообщили в МИД.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Токаев заявил, что не считает аннексией "то, что произошло в Крыму". Соответственное заявление он сделал на вопрос, было ли напугано правительство Казахстана аннексией Крыма и войной на востоке Украины. Также лидер Казахстана отметил добрососедские отношения с Россией.

Также сообщалось, что послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста. Причиной стало его заявление об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и о блокировании деятельности Комиссии Украина-НАТО.