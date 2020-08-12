МЗС України озвучив позицію щодо протестів у Білорусі

Фото: Дмитро Кулеба (УНІАН)

Міністр побажав білорусам знайти "суспільний баланс"

Міністерство закордонних справ України засуджує насильство під час протестів у Білорусі і закликає до звільнення затриманих. Україна закликає до діалогу між владою країни і суспільством.

Про це заявив в ефірі "Радіо НВ" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр побажав білорусам знайти "суспільний баланс".

"Для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного та суспільного життя, тому ми маємо великий досвід і можемо вже зараз сказати, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, ослаблює країну, і цим послабленням завжди користуються зовнішні гравці", - заявив він.

Втім, МЗС України не готовий поки дати оцінку результатам виборів в країні.

Нагадаємо, за даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, у ніч з 11 на 12 серпня були зафіксовані протести в 25 населених пунктах, в цих місцях було перекрито рух транспорту.

Раніше повідомлялося, що Литва вимагає ввести санкції проти відповідальних за застосування сили в Білорусі.