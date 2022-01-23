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МИД Украины ответил на заявления премьера Баварии: вредят предотвращению агрессии России

Новина українською →
Воскресенье 23 января 2022 20:21
МИД Украины ответил на заявления премьера Баварии: вредят предотвращению агрессии России Фото: пресс-секретарь МИД Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергей Пышкин

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на сегодняшнее заявление премьера Баварии Маркуса Зедера о том, что Российская Федерация является, якобы,"сложным партнером, однако не врагом". Отмечают, что это портит украинско-немецкие отношения.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

По словам Николенко, заявление Зедера не только разочаровывает, но и вредит двусторонним отношениям между Украиной и Германией.

"Они наносят ущерб двусторонним отношениям и поднимает международные усилия по предотвращению новым волнам агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", - заявил Николенко.

Как отметил Николенко, главной целью Кремля сегодня является разрушение единства в сдерживании России, чтобы и дальше воплощать свои планы. В связи с чем, подыгрывать ему - значит подрывать безопасность не только Украины, но и Европы.

"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия - это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целый ряд откровенно враждебных действий Кремля в отношении Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации немецкого общества", - добавил представитель МИД.

МИД призвал Зедера более реалистично оценивать ситуацию безопасности в Европе и деструктивные действия со стороны России.

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