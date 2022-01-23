МЗС України відповіло на заяви прем'єра Баварії: шкодять запобіганню агресії Росії

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на сьогоднішню заяву прем’єра Баварії Маркуса Зьодера про те, що Російська Федерація є, нібито, " складним партнером, однак не ворогом ". Відзначають, що це псує українсько-німецькі відносини.

За словами Ніколенка, заява Зьодера не лише розчаровує, але й шкодить двостороннім відносинам між Україною та Німеччиною.

"Вони завдають шкоди двостороннім відносинам та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи", - заявив Ніколенко.

Як відзначив Ніколенко, головною метою Кремля сьогодні є руйнування єдності у стримуванні Росії, щоб й надалі втілювати свої плани. У зв’язку з чим, підігрувати йому - означає підривати безпеку не лише України, але і Європи.

"Що стосується тези глави баварського уряду про те, що Росія - це "складний партнер, але не ворог Європи", то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів в самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства", - додав речник МЗС.

МЗС закликало Зьодера більш реалістично оцінювати безпекову ситуацію у Європі й деструктивні дії з боку Росії.