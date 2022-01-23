ru ua
Нд, 23 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МЗС України відповіло на заяви прем'єра Баварії: шкодять запобіганню агресії Росії

Новость на русском →
Неділя 23 січня 2022 20:21
МЗС України відповіло на заяви прем'єра Баварії: шкодять запобіганню агресії Росії Фото: речник МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергій Пишкін

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на сьогоднішню заяву прем’єра Баварії Маркуса Зьодера про те, що Російська Федерація є, нібито, "складним партнером, однак не ворогом". Відзначають, що це псує українсько-німецькі відносини.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

За словами Ніколенка, заява Зьодера не лише розчаровує, але й шкодить двостороннім відносинам між Україною та Німеччиною.

"Вони завдають шкоди двостороннім відносинам та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи", - заявив Ніколенко.

Як відзначив Ніколенко, головною метою Кремля сьогодні є руйнування єдності у стримуванні Росії, щоб й надалі втілювати свої плани. У зв’язку з чим, підігрувати йому - означає підривати безпеку не лише України, але і Європи.

"Що стосується тези глави баварського уряду про те, що Росія - це "складний партнер, але не ворог Європи", то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів в самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства", - додав речник МЗС.

МЗС закликало Зьодера більш реалістично оцінювати безпекову ситуацію у Європі й деструктивні дії з боку Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баварія МЗС Російська Федерація Україна
NEWS
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі