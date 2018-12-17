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Турчинов прокомментировал информацию МИД РФ об "украинском наступлении"

Новости » Политика    17.12.2018 - 16:46
Турчинов прокомментировал информацию МИД РФ об "украинском наступлении"
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Секретарь СНБО опроверг подготовку Украины к наступлению

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов не подтвердил информацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подготовке Украиной вооруженной провокации до конца 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СНБО.

Турчинов назвал заявление российского дипломата "бредом" и опроверг его заявление.

"Разоблаченное" главой российского МИД Сергеем Лавровым "запланированное в последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ", как и другие его пассажи, вроде "нацистского" и "неонацистского режима" и тому подобное, можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: "Бред сивой кобылы!", извините, "сивого мерина", - сказал Турчинов.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины якобы планирует осуществить вооруженную провокацию на границе с анексованим РФ Крымом до конца этого года. По словам главы МИД России, провокация готовится на последнюю декаду декабря.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинская армия способна дать отпор любой провокации России.

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