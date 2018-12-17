У МЗС України відреагували на заяву Лаврова щодо "українського наступу"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У МЗС спростовують підготовку Україною провокацій

Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про підготовку Україною збройної провокації до кінця 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на заяву МЗС України.

Як зазначається, "чергову брехню" РФ сьогодні спростують схваленням Резолюції ГА ООН "Проблема мілітаризації АР Крим та м.Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів".

"Суверенітет України над Кримом і Донбасом буде повернуто, але не військовим, а політико-дипломатичним та міжнародно-правовим шляхом", - йдеться в заяві МЗС України.

В українсьому дипломатичному відомстві заяву Лаврова називають черговою інформаційною операцією та нагадують, що Росія розгорнула на кордонах з Україною понад 80 тис. військ у повній бойовій готовності, розмістила ракетні комплекси "Іскандер", передислокувала на територію Криму 100 бойових літаків нового типу Су-27 та Су-30.

"25 листопада 2018 року Москва вчинила відкриті акти збройної агресії біля Керченської протоки та у Чорному морі. Тепер міністр Лавров лякає Україну і міжнародне співтовариство "провокаціями", шукаючи пропагандистсько-дипломатичне прикриття мілітаризації Росією окупованого Криму, Донбасу та розгортанню на кордонах України свого наступального потенціалу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 17 грудня заявив, що влада України нібито планує здійснити збройну провокацію на кордоні з анексованим РФ Кримом до кінця цього року. За словами глави МЗС Росії, провокація готується на останню декаду грудня.

РБК-Україна повідомляло, що Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов спростував інформацію Лаврова щодо підготовки провокацій, назвавши її "маячнею".