МИД Украины осуждает Россию из-за репрессий против Панова и Балуха

Панова приговорили к 8 годам колонии, а Балуха - к 5 годам

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выражает категорический протест в связи с решениями “судов” российской оккупационной власти Крыма от 13 июля 2018 года по делам политзаключенных Евгения Панова и Владимира Балуха. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В МИД отмечают, что обвинения Евгения Панова в "участии в диверсионно-террористической деятельности", являются политически мотивированными, а его осуждения до 8 лет колонии строгого режима - нелегитимным.

"Решительно осуждаем продолжающиеся репрессии против Владимира Балуха, которому "железнодорожным районным судом" в оккупированном Симферополе сегодня было отказано в условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении.

Также в Министерстве требуют от России прекратить репрессии против граждан Украины Евгения Панова, Владимира Балуха, а также более 60 украинцев, содержащихся Кремлевским режимом в России и в оккупированном Крыму.

Авторы заявления отмечают, что поведение оккупационной власти является недопустимым.

"Особое беспокойство вызывает тот факт, что во время проведения досудебных следственных действий" к Евгению Панову применялись пытки, что является грубым нарушением основополагающих норм международного права в сфере прав человека, закрепленных, в частности, во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, а также в ряде международных конвенций, что осуждают пытки и другое бесчеловечное обращение", - отметили в МИД.

Также украинские дипломаты обращают внимание государства-оккупанта на правовые последствия пренебрежение базовыми нормами по правам человека.

"Настаиваем на выполнении Российской Федерацией в полном объеме резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года и 19 декабря 2017 года, а также приказа Международного суда ООН в отношении мер в рамках иска Украины против Российской Федерации относительно применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркивается в комментарии.

Напомним, что в оккупированном Крыму Балуха приговорили к 5 годам колонии.

Также в оккупированном Крыму украинского политзаключенного Евгения Панова приговорили к 8 годам колонии.