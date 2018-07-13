В Крыму вынесли приговор "диверсанту" Панову

Панова в Крыму приговорили к 8 годам колонии

В оккупированном Крыму украинского политзаключенного Евгения Панова приговорили к 8 годам колонии. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что так называемый "верховный суд" Крыма приговорил Панова к восьми годам колонии строгого режима. Украинца признали виновным в якобы подготовке диверсий на полуострове. Также сообщается, что Панову зачли в общий срок около двух лет пребывания под стражей.

Защита украинца заявила, что подаст апелляцию на приговор. Панов свою вину так и не признал.

Напомним, в феврале задержанного вместе с Пановым Андрея Захтея приговорили к 6,5 годам колонии.

Панова задержали в Крыму в августе 2016 года. По версии российского следствия, он с сообщниками в районе Армянска должен был встретить подкрепление с материковой Украины якобы для дальнейших диверсий. При задержании группы в перестрелке погиб представитель оккупационных властей и два предполагаемых "диверсанта".