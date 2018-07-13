МЗС України засуджує Росію через репресії проти Панова та Балуха

Панова засудили до 8 років колонії, а Балуха - до 5 років

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловлює категоричний протест у зв’язку з рішеннями “судів” російської окупаційної влади Криму від 13 липня 2018 року у справах політв'язнів Євгена Панова та Володимира Балуха. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

У МЗС зазначають, що обвинувачення Євгена Панова в "участі в диверсійно-терористичній діяльності" є політично вмотивованими, а його засудження до 8 років колонії суворого режиму- нелегітимним.

"Рішуче засуджуємо триваючі репресії проти Володимира Балуха, якому "залізничним районним судом" в окупованому Сімферополі сьогодні було відмовлено в умовно-достроковому звільненні", - йдеться у повідомленні.

Також у Міністерстві вимагають від Росії припинити репресії проти громадян України Євгена Панова, Володимира Балуха, а також понад 60 українців, які утримуються Кремлівським режимом в Росії та в окупованому Криму.

Автори заяви наголошують, що поведінка окупаційної влади є неприпустимою.

"Особливе занепокоєння викликає той факт, що під час проведення "досудових слідчих дій" до Євгена Панова застосовувалися тортури, що є грубим порушенням засадничих норм міжнародного права у сфері прав людини, закріплених, зокрема, у Загальній декларації прав людини від 10 грудня 1948 року, а також у низці міжнародних конвенцій, що засуджують катування та інше нелюдське поводження", - зазначили у МЗС.

Також українські дипломати звертають увагу держави-окупанта на правові наслідки нехтування базовими нормами з прав людини.

"Вкотре наполягаємо на виконанні Російською Федерацією у повному обсязі резолюцій Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м.Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2016 року і 19 грудня 2017 року, а також наказу Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - підкреслюється у коментарі.

Нагадаємо, що в окупованому Криму Балуха засудили до 5 років колонії.

Також в окупованому Криму українського політв'язня Євгена Панова засудили до 8 років колонії.