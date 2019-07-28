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МИД Украины осудил подавление мирных протестов в Москве

Новости » Политика    28.07.2019 - 23:05
МИД Украины осудил подавление мирных протестов в Москве
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Украина ожидает решительного осуждения действий российских властей другими представителями европейского сообщества

Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие против участников мирной акции протеста, которая состоялась 27 июля 2019 года в Москве (Россия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В центре Москвы в субботу прошли массовые аресты людей, которые собрались в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

"Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, применение искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно "удобных кандидатов", доказывает несостоятельность российских властей обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует их страх перед реальной политической конкуренцией", - говорится в заявлении МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали такие нарушения фундаментальных свобод и прав человека "откровенным издевательством" Кремля над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Для нас очевидно то, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-парией. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни", - говорится в заявлении.

В украинском МИД также ожидают решительного осуждения действий российских властей со стороны других представителей европейского и евроатлантического сообщества.

Напомним, в Москве в субботу, 27 июля, во время акции возле мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму задержали 1371 человека.

В ЕС также заявили, что задержание более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве является нарушением прав на свободу выражения мнения.

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