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МЗС України засудило придушення мирних протестів у Москві

Новини » Політика    28.07.2019 - 23:05
МЗС України засудило придушення мирних протестів у Москві
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Україна очікує на рішуче засудження дій російської влади іншими представниками європейської спільноти

Міністерство закордонних справ України засуджує насильство проти учасників мирної акції протесту, яка відбулася 27 липня 2019 року в Москві (Росія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

У центрі Москви в суботу відбулися масові арешти людей, які зібралися на підтримку реєстрації незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи.

"Варварське побиття власних громадян, численні арешти та затримання, застосування штучних та дискримінаційних передвиборчих фільтрів, покликаних забезпечити участь у виборах виключно "зручних кандидатів", доводить неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення, демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією", - йдеться у заяві МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві назвали такі порушення фундаментальних свобод і прав людини "відвертим знущанням" Кремля над тими європейськими державами і політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в Парламентську асамблею Ради Європи.

"Для нас очевидним є те, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-парією. Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль останніми днями", - йдеться в заяві.

В українському МЗС також очікують на рішуче засудження дій російської влади з боку інших представників європейської та євроатлантичної спільноти.

Нагадаємо, у Москві у суботу, 27 липня, під час акції біля мерії проти недопуску кандидатів на вибори в Мосміськдуму затримали 1371 людини.

У ЄС також заявили, що затримання понад тисячі учасників неузгодженої акції протесту в Москві є порушенням прав на свободу вираження думки.

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