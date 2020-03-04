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МИД Украины осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым

Новости » Политика     04.03.2020 - 17:41
МИД Украины осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поездка откровенно нарушает законодательство Украины и нормы международного права

Украина решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии в оккупированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия сицилийской делегации откровенно нарушают украинское законодательство и нормы международного права, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Посещение временно оккупированной территории АР Крым сицилийской делегацией направлено на угоду России-агрессору в ее противоправных действиях и не соответствует политике непризнания Европейского союза, соучредителем которого является Италия", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, в МИД предупредили о неизбежной правовой ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

"Любые контакты и сотрудничество с российской оккупационной администрацией в Крыму, не признаются международным сообществом и, следовательно, не имеют юридической силы", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее посольство Украины в Словении направило ноту словенскому МИД в связи с намерением российской школы в Любляне осуществить визит в детский центр "Артек" в оккупированном Крыму.

Также РБК-Украина писало, что МИД осудил нелегальный визит представителей немецкой партии "Альтернатива для Германии" на временно оккупированную территорию Донбасса.

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