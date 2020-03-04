ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС України засудило поїздку делегації муніципалітетів Сицилії до Криму

Новини » Політика     04.03.2020 - 17:41
МЗС України засудило поїздку делегації муніципалітетів Сицилії до Криму
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїздка відверто порушує законодавство України та норми міжнародного права

Україна рішуче засуджує поїздку делегації муніципалітетів Сицилії до окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

У зовнішньополітичному відомстві заявили, що дії сицилійської делегації відверто порушують українське законодавство та норми міжнародного права, а також підривають суверенітет та територіальну цілісність України.

"Відвідання тимчасово окупованої території АР Крим сицилійською делегацією спрямоване на догоду Росії-агресору у її протиправних діях та не відповідає політиці невизнання Європейського союзу, співзасновником якого є Італія", - наголосили в МЗС.

Крім того, в МЗС попередили про неминучу правову відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

"Будь-які контакти чи співпраця з російською окупаційною адміністрацією в Криму не визнаються міжнародною спільнотою і відтак не мають юридичної сили", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, раніше посольство України в Словенії направило ноту словенському МЗС у зв'язку з наміром російської школи в Любляні здійснити візит до дитячого центру "Артек" в окупованому Криму.

Також РБК-Україна писало, що МЗС засудило нелегальний візит представників німецької партії "Альтернатива для Німеччини" на тимчасово окуповану територію Донбасу.

В ПАРЄ хочуть організувати візит комісара з прав людини до анексованого Криму Росія посилила інформатаки в Україні та інших країнах Європи, - МЗС
Новини України МЗСКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся