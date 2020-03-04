МЗС України засудило поїздку делегації муніципалітетів Сицилії до Криму

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїздка відверто порушує законодавство України та норми міжнародного права

Україна рішуче засуджує поїздку делегації муніципалітетів Сицилії до окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

У зовнішньополітичному відомстві заявили, що дії сицилійської делегації відверто порушують українське законодавство та норми міжнародного права, а також підривають суверенітет та територіальну цілісність України.

"Відвідання тимчасово окупованої території АР Крим сицилійською делегацією спрямоване на догоду Росії-агресору у її протиправних діях та не відповідає політиці невизнання Європейського союзу, співзасновником якого є Італія", - наголосили в МЗС.

Крім того, в МЗС попередили про неминучу правову відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

"Будь-які контакти чи співпраця з російською окупаційною адміністрацією в Криму не визнаються міжнародною спільнотою і відтак не мають юридичної сили", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, раніше посольство України в Словенії направило ноту словенському МЗС у зв'язку з наміром російської школи в Любляні здійснити візит до дитячого центру "Артек" в окупованому Криму.

Також РБК-Україна писало, що МЗС засудило нелегальний візит представників німецької партії "Альтернатива для Німеччини" на тимчасово окуповану територію Донбасу.