МИД Украины опроверг вмешательство во внутренние дела Беларуси

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси. Киев опровергает обвинения официального Минска.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что сегодня в МИД Украины вызвали представителя посольства Беларуси. На встрече украинские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов.

"Соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любым другим государством", - говорится в сообщении.

Кроме того, Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Напомним, ранее МИД Беларуси выступил с заявлением о недружественных высказываниях украинских чиновников в отношении ситуации в стране.

Также сообщалось, что Украина выразила протест белорусской стороне в связи с приглашением "спикера парламента" Крыма на форум регионов Беларуси и Российской Федерации.