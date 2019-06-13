МИД Украины одновременно называет премьерами Молдовы Филиппа и Санду

Министерство иностранных дел Украины одновременно называет премьер-министрами Молдовы бывшего главу правительства Павла Филиппа и главу нового правительства Майю Санду. Об этом свидетельствует комментарий МИД по итогам визита спецпредставителя Украины Виктора Крыжановского в Кишинев, опубликованный на сайте МИД.

Данный визит состоялся в среду, 12 июня.

"В первой половине дня состоялась встреча с… назначенными парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и членами ее правительства", - информируют в министерстве.

В том же сообщении МИД Украины отметил встречу украинского спецпредставителя с Павлом Филиппом, который остается премьером по версии Демократической партии Молдовы, которая не признает смену власти в стране.

"Во второй половине дня проведены встречи с премьер-министром Павлом Филиппом и членами его правительства - вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник, министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Уляновски", - говорится в сообщении.

При этом не указано, кого из премьеров Украина признает действующим главой правительства. Крыжановский, по информации министерства, на встречах подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Молдова и в дальнейшем двигалась по пути европейской интеграции.

"Украина призывает все политические силы в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния и в итоге найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию и будет способствовать дальнейшему демократическому развитию государства", - подчеркнул спецпредставитель.

Напомним, ранее сообщалось, что Филипп и Крыжановский провели переговоры 12 июня.

Как писало РБК-Украина ранее, глава украинского МИД Павел Климкин подчеркнул, что ситуация в Молдове является вероятной угрозой для юга Украины.

Добавим также, Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция призвали к мирному разрешению политического кризиса в Молдове.