МЗС України звинувачує спілку угорців у сепаратизмі

Фото: Єгор Божок (facebook.com/paginaderusia)

Газета "Карпаталія" опублікувала карту Закарпаття у складі Угорщини

Міністерство закордонних справ (МЗС) України звернулося до Генпрокуратури і Служби безпеки з проханням відкрити провадження у справі щодо ілюстрації у газеті "Карпаталія", яку видає союз угорців Закарпаття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника міністра закордонних справ Єгора Божка.

Як повідомив представник МЗС, видання опублікувало карту, на якій Закарпаття зображене у складі Угорщини.

"На передовиці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під лозунгом "Угорець, вставай!" Ілюстрована приналежність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! ГПУ й СБУ мають ініціювати провадження. Підписав листи", - написав Божок у своєму Twitter.

Нагадаємо, 16 липня МЗС звернулося в компетентні органи України про надання правової оцінки візиту у Закарпатську область міністра зовнішньої економіки і закордонних справ угорської республіки Петера Сіярто напередодні парламентських виборів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Офісі президента планують приймати заходи до угорським політикам через зустрічі з окремими народними депутатами напередодні парламентських виборів.