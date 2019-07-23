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МИД Украины обратилось к международному сообществу из-за Гриба

Новости » Политика    23.07.2019 - 20:28
МИД Украины обратилось к международному сообществу из-за Гриба
Фото: Павел Гриб (Игорь Гриб facebook.com)

Верховный суд РФ признал "законным" приговор Грибу

Министерство иностранных дел Украины (МИД) выразило решительный протест России относительно решения по делу Павла Гриба и призвало мировое сообщество осудить решение Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По информации МИД, Верховный суд РФ признал "законным" приговор Грибу, которого осудили на 6 лет колонии за якобы "призывы к терроризму".

"Это решение российского суда, как и все решения о других безосновательно осужденных в РФ граждан Украины, в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России какого-либо правосудия и справедливости", - сообщает министерство.

Более того, в МИД заявили, что российский суд отклонил аргументы адвокатов об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях Павла и поддержал сфабрикованные обвинения.

Поэтому, МИД призвал международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда в отношении Гриба и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которых держат в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму.

Напомним, Павла Гриба россияне похитили 25 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту".

Ранее РБК-Украина сообщало, Верховный суд Российской Федерации оставил в силе приговор украинского политического заключенного Павла Гриба, приговоренного к 6 годам лишения свободы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи".

 

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