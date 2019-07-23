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МЗС України звернулося до міжнародного співтовариства через Гриба

Новини » Політика    23.07.2019 - 20:28
МЗС України звернулося до міжнародного співтовариства через Гриба
Фото: Павло Гриб (Ігор Гриб facebook.com)

Верховний суд РФ визнав законним вирок Грибу

Міністерство закордонних справ України (МЗС) висловило рішучий протест Росії щодо рішення по справі Павла Гриба і закликав світову спільноту засудити рішення Москви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр відомства.

За інформацією МЗС, Верховний суд РФ визнав законним вирок Грибу, якого засудили на 6 років колонії за нібито "заклики до тероризму".

"Це рішення російського суду, як і всі рішення про інших безпідставно засуджених в РФ громадян України, в очах всього світу є ще одним свідченням повної відсутності в Росії якого-небудь правосуддя і справедливості", - повідомляє міністерство.

Більш того, в МЗС заявили, що російський суд відхилив аргументи адвокатів про відсутність доказової бази та складу злочину в діях Павла і підтримав сфабриковані звинувачення.

Тому, МЗС закликав міжнародне співтовариство засудити неправомірне рішення російського суду щодо Гриба і вимагати безумовного звільнення всіх громадян України, яких тримають в заручниках на території Росії і в окупованому українському Криму.

Нагадаємо, Павла Гриба росіяни викрали 25 серпня 2017 року на території Білорусі. Юному українцю, хворому портальною гіпертензією, інкримінують "схиляння до теракту".

Раніше РБК-Україна повідомляло, Верховний суд Російської Федерації залишив у силі вирок українського політичного в'язня Павла Гриба, засудженого до 6 років позбавлення волі за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі".

 

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