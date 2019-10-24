В МИД Украины назвали манипуляцией Кремля предложение признать аннексию Крыма

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины считают "грязной манипуляцией Кремля" предложение одного из чиновников МИД России признать аннексию Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам пресс-секретаря ведомства Екатерина Зеленко, комментируя заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что отказ Украины от Крыма поможет урегулировать вопрос о морском разграничении между Украиной и Россией в Черном и Азовском морях, является манипуляцией.

"Наглое требование чиновника России о признании незаконной оккупации Крыма - очередная грязная манипуляция Кремля", - отметила Зеленко.

Также она добавила, в дополнение к переговорам в "нормандском формате", целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, Украина готова к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь.

"Согласно Конвенции ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе, в водах, прилегающих к украинскому Крыму", - добавляет она.

Напомним, признание российского суверенитета над Крымом со стороны Украины может стать основой для решения спора о морских границах. По его словам, переговоры между странами по установлению морской границы, разграничению Азово-Керченской и Черноморской акватории возможны при условии отсутствия нерешенного спора, который касается суверенитета или других прав на материковую или островную территорию.

Как сообщало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе шоковой терапией для Украины.